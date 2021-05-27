«Человек ищет славы»: Боня ответила Мамаевой после предложений сходить к психотерапевту

По словам модели, ее коллега не тот персонаж, действия которого надо комментировать.

Модель Виктория Боня в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила своей коллеге Алане Мамаевой, которая предложила бывшей участнице «Дома-2» обратиться к психотерапевту. Якобы у нее не все в порядке с головой.

«Мы же понимаем, что это делается для того, чтобы хоть как-то ее имя произнесли. Я никогда не комментировала ее действия пока недавно не произошла ситуация на Мальдивах. После моего интервью она начала что-то там сопеть, кряхтеть. Она не моего поля ягода. Человек, с которым я не пересекусь в одной плоскости. В моей жизни подобных людей нет. Они там из углов выглядывают. Тявкают, пытаются дотянуться. Даже комментировать неинтересно». Виктория Боня

По словам Бони, с Мамаевой они не знакомы лично. «Человек ищет славы. Любыми путями. Муж гуляет — ей надо рассказать. Унижает ее — ей надо об этом рассказать. Ей нужна популярность. Такие люди на моей орбите не пересекаются. Она готова себе на лоб пришить мужской (половой орган. — Прим. ред.) лишь бы о ней говорили. Вот такого рода люди. Я не знаю, кто она такая», — заявила Боня.

Ранее Алана Мамаева в шоу «Алена, блин!» заявила, что у Виктории Бони серьезные проблемы с головой. «Она везде влезает. У нее такая роль, видимо. Везде, где скандал, появляется Виктория Боня. Мне нечего об этом человеке сказать. Даже говорить не хочу на эту тему. Она не заслуживает этого», — произнесла, в частности, Мамаева.

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