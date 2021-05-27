«Мой родной, мы тебя так ждали!»: Татьяна Волосожар родила сына

Как отметила фигуристка, ей сейчас хочется обнять весь мир.

Фигуристка Татьяна Волосожар в Instagram сообщила, что родила сына от своего мужа Максима Транькова.

«Наша семья стала больше на три килограмма 950 граммов и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали!» Татьяна Волосожар

Как отметила фигуристка, которая выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Сочи, она выражает искреннюю признательность своему любимому супругу. Сейчас она испытывает такое ощущение, что ей хочется обнять весь мир.

«Искренние и самые теплые поздравления. Крепкого здоровья и скорейшего восстановления», — написала в комментариях подруга Волосожар, фигуристка Екатерина Боброва.

Напомним, что Татьяна Волосожар и Максим Траньков вместе с 2012 года. В феврале 2015 года звездная пара официально объявила о помолвке. В августе того же года они стали официально мужем и женой. В феврале 2017 года спортсменка родила своему мужу дочь, которую они назвали Анжеликой.

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