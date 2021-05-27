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На первом плане — бронзовый загар: Бородина в шортах-бермудах выбрала жакет оверсайз в нюдовом оттенке

Ведущая проекта «Дом-2» часто устраивает «распаковку» люксовых нарядов в микроблоге.

На первом плане — бронзовый загар: Бородина в шортах-бермудах выбрала жакет оверсайз в нюдовом оттенке
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

Ксения Бородина слывет первой модницей. И не зря! В ее гардеробе есть место и для повседневных нарядов в стиле casual, и для вечерних туалетов, и для ультрамодных босоножек, кроссовок и лоферов, а также всевозможных купальников, в которых теледива позирует на отдыхе в теплых краях. На этот раз ведущая проекта «Дом-2» похвасталась стильным монохромным костюмом, состоящим из жакета оверсайз и шорт-бермуд в нюдовой палитре. Акцент светская львица сделала на бронзовый загар. Только за весну Ксения успела несколько раз отдохнуть в Турции и побывать в Дубае.

Телеведущая Ксения Бородина
Ксения Бородина в жакете оверсайз и шортах-бермудах в нюдовой палитре предстала на съемках. Фото: Instagram.com/borodylia

Бородина часто устраивает «распаковки» своих покупок в Instagram, демонстрируя модные люксовые обновки. При этом Ксения нарвалась на хейт со стороны экс-участника телестройки Рустама Солнцева, который напомнил светской львице, что среди ее подписчиков в микроблоге в большинстве своем люди среднего достатка, которые едва ли могут позволить себе тратить баснословные суммы и отовариваться в ЦУМе, посещая бутики с одеждой, которую не купишь на распродажах.

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