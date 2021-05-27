«У нее с головой непорядок»: Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня «саму себя смешит»

Модель Алана Мамаева в шоу «Алена, блин!» нелестно отозвалась о телеведущей Виктории Боне, с которой у нее не сложились отношения.

«Она везде влезает. У нее такая роль, видимо. Везде, где скандал, появляется Виктория Боня. Мне нечего об этом человеке сказать. Даже говорить не хочу на эту тему. Она не заслуживает этого». Алана Мамаева

По словам Мамаевой, Боне необходимо пройти освидетельствование у психиатра. «У нее, мне кажется, не все в порядке с головой просто. Она все берет с потолка. Заявила, что мой муж стоял перед ней на коленях и просил прощения. Сказочница, конечно. Паша говорил, что она поссорилась с головой. Ей так хочется в это верить. Пусть говорит. Это все у нее надо спрашивать. Я нашла однажды ее номер в заблокированных у Паши. Решила узнать, что происходит. Она мне написала: «Я так люблю вашу семью, смотрю ваши фото, вы такие классные». Она саму сама смешит. Очень странная. Это как из психушки взять человека больного и сказать: «Давай разбираться». У нее постоянно что-то случается. Если ты такой порядочный человек. Зачем знакомишься с футболистами. Еще и подруг знакомишь. Ты же тоже мать», — заметила Мамаева.

Ранее Виктория Боня заявила, что Алана Мамаева была эскортницей. Также она нелестно высказывалась о жене футболиста Александра Кокорина Дарье Валитовой, называя ее безграмотной.

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