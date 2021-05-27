«Весной хочется чего-то новенького»: 46-летняя Банщикова похвасталась кюлотами и платьем мидакси в ромбик

В свои 46 лет Анна Банщикова снимается в кино и воспитывает троих детей: у нее есть 13-летний сын Миша, 11-летний Саша и четырехлетняя дочка Маша. Актриса прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями, при этом она не забывает и о своей карьере. Поклонники любят Банщикову за сериал «Ищейка». Кроме того, в ее копилке огромное количество ролей.

При всем при этом актриса следит и за модой. К весне она пополнила звездный гардероб обновками, похваставшись в микроблоге дизайнерскими аутфитами. Банщикова позировала в васильковых кюлотах, джемпере такого же оттенка, умело подчеркнув стройность ног бежевыми туфлями-лодочками на шпильке.

«К съемке готова», — отметила Банщикова, похваставшись монохромным луком в васильковых тонах.

Еще одним стильным приобретением стало модное платье мидакси с фантазийным принтом в виде мелких ромбиков. Тут также не обошлось без лодочек, на этот раз персикового оттенка. Образ дополнила яркая алая сумка.

«Весной всегда хочется чего-то новенького, купила классное платье в бутике. Как вам?!» — спросила поклонников актриса. «Прекрасна!» — восхитилась моложавой Банщиковой вдова Олега Табакова Марина Зудина.

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