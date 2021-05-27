«Пытаемся развязать узелки»: Егор Бероев – о «мексиканских страстях» в браке с Ксенией Алферовой

Как отметил актер, они порой с женой сильно ссорятся, но в итоге находят общий язык.

Актер Егор Бероев признался, что порой ссорится со своей женой — актрисой Ксенией Алферовой. В их доме, как он заметил, кипят порой мексиканские страсти.

«Пытаемся развязать узелки, объяснить друг другу. Иногда это сложно, эмоции играют, как сказать, внутри горит все от возмущения. Возмущены же оба. Несправедливость». Егор Бероев

Как добавила Ксения Алферова, за годы совместной жизни у них с мужем бывало всякое. Но никогда они не думали о разводе, потому что у них в семье главная задача — сохранить любовь. Они точно разделяют, что для них главное, а что второстепенное в отношениях. По словам актрисы, необходимо всегда идти на компромисс и не забывать, что женщины все-таки более мягкие создания, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Егор Бероев и Ксения Алферова вместе с 2001 года. В 2007 году в звездной семье на свет появилась общая дочь Евдокия.

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