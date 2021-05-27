«Парни росли в спортивных интернатах»: Мамаева объяснила, почему футболисты изменяют женам

Как отметила модель, спортсменам хочется, как и всем, немного отдохнуть.

Модель Алана Мамаева в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему футболисты так часто попадают в скандалы и изменяют своим женам.

«Это у всех происходит. Не только у футболистов. Просто пристальное внимание приковано к футболистам. Все дело в футболистах, а не в их женах. Парни росли в спортивных интернатах. Они с малолетства занимались спортом, не гуляли. Они начинают зарабатывать деньги. Достаточно большие для своего возраста. Они все время находятся в режиме. И им тоже хочется немного отдохнуть. А как им отдыхать? Они же не умеют отдыхать. Ну, по сути». Алана Мамаева

Как отметила Мамаева, спортсмены всю жизнь находятся в неком закрытом пространстве. «И сейчас они в режиме. Вот когда пытаются отдохнуть, то что-то идет не так. Вот у меня такое мнение. Им все равно надо когда-то отдыхать. Отдыхать они, можно сказать, не умеют», — заявила модель.

Напомним, что Алана Мамаева развелась со своим мужем, футболистом Павлом Мамаевым. Спортсмен изменил своей любимой женщине.

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