По-летнему: Федорова в жакете с подплечниками и летящей юбке мидакси выгуляла бархатные босоножки

Русская красавица не раз побеждала в различных конкурсах. Также она построила успешную карьеру на ТВ.

43-летняя Оксана Федорова до сих пор остается одной из самых красивых и привлекательных девушек в отечественном шоу-бизнесе. Модель с юных лет принимала участие в различных конкурсах, за ней числятся такие регалии, как: «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001), «Мисс Вселенная – 2002»

На прогулке Оксана продемонстрировала яркий женственный аутфит, примерив черный укороченный жакет с подплечниками и лентами. Изюминкой образа стала контрастная кипенно-белая струящаяся юбка мидакси из легкой ткани. Свой лук Федорова дополнила сумочкой под крокодиловую кожу и бархатными босоножками с фантазийным принтом. Не забыла телеведущая и про имиджевые очки с круглой оправой. Длинные локоны модель оставила распущенными, разделив волосы на прямой пробой.

«Люблю Москву в солнечное время!! А вы куда бы отправились сейчас?!» — спросила поклонников модель.

Смотрите также: