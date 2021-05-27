«Женщины многие ленивые просто»: Лариса Долина обрушилась с критикой на российских дам

Как отметила звезда, она никогда не прибегает к помощи фотошопа, публикуя снимки в соцсетях.

Певица Лариса Долина обрушилась с критикой на российских женщин, которые, как она считает, порой ленятся, хотя могли бы выглядеть намного лучше, чем это у них получается на данный момент.

По словам артистки, ее часто незаслуженно критикуют, что она якобы ретуширует свои снимки в Instagram. Сама Долина заметила, что никогда не пользуется фотошопом, публикуя только честные снимки.

«Просто очень хороший свет и то, что я сбросила 21 килограмм лишний. Вот и все. А женщины многие ленивые просто, поэтому они и критикуют меня». Лариса Долина

Напомним, что Лариса Долина за последние полгода действительно заметно преобразилась. Она сбросила 20 килограммов. Как отмечала яркая исполнительница, она просто следит за собой в последнее время. Часто пользуется масками и обертыванием. Кстати, не так давно звезда появилась в Instagram. Там она регулярно показывает свою фигуру. Надо отметить, что на снимках Долина выглядит намного моложе своих лет, сообщает Пятый канал.

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