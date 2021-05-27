«Позвонил Апексимовой, бросила трубку»: Садальский возмутился поведением коллег и родных Шацкой

Актриса мечтала обрести последний покой на Ваганьковском кладбище около мужа, а ее похоронят на Троекуровском.

Актер Станислав Садальский в Instagram разнес в пух и прах родных и коллег актрисы Нины Шацкой, которая ушла из жизни несколько дней назад. Дело в том, что она хотела быть похороненной рядом с мужем, режиссером Леонидом Филатовым, на Ваганьковском кладбище, но у родных за погребение попросили 500 тысяч рублей. Таких денег не нашлось. В итоге звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

Как отметил актер, это низменно, что родные не хотят исполнить последнюю волю матери и экономят на ее последнем желании. По его словам, деньги на погребение у родственников есть, но они просто лукавят. Родным Филатова платят за его фильмы, пьесы и книги.

«Позвонили Апексимовой, директору «Содружества актеров Таганки», где Нина проработала последние 27 лет, но та бросила трубку. Володя Долинский грустно пошутил: «Была бы Дрожжина, она бы похоронила».

Станислав Садальский

Напомним, что Нина Шацкая будет похоронена рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и Владимиром Качаном на Троекуровском кладбище. На момент смерти ей был 81 год.

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