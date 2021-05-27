«Нет, нет, нет, точно»: президент федерации Горшков исключил участие Загитовой в Олимпиаде

Фигуристка пока не объявляла о завершении своей блистательной карьеры.

Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков исключил, что олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова отправится на Олимпийские игры в 2022 году в китайский Пекин.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться».

Александр Горшков

Напомним, что Алина Загитова в декабре 2019 года заявила о приостановке своей карьеры. Громкое заявление прозвучало в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает портал Sportrbc.ru.

В этом году стало известно, что имени Алины Загитовой нет среди участниц сборной России, которые будут претендовать на участие в Олимпиаде. Кстати, там не оказалось и серебряного призера Пхенчхана Евгении Медведевой. При этом ни Загитова, ни Медведева официально свои профессиональные карьеры пока не завершали. При этом Медведева все еще надеется вернуть результаты прошлых лет. Она отмечала, что продолжает усиленные тренировки.

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