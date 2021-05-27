Кока после советов Хромченко предстала в канареечно-черном платье с трендовым принтом «тай дай»

Александр Рогов также говорил о моде на этот размытый рисунок.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» озвучила самые актуальные принты сезона. В их числе оказались: крупные цветы, полоска, горох, пэчворк, восточные «огурцы» и «тай дай», который был очень популярен в конце 90-х.

Платье именно с этим размытым рисунком выбрала для себя Клава Кока, представшая в нем после выпуска программы на Первом канале в компании своего друга, блогера Димы Гордея. Наряд певицы имел длину мини и подчеркивал стройность ее фигуры. Он был выполнен в двух тонах — канареечном и черном.

К слову, ранее о моде на принт «тай дай» рассказывал и стилист Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу «Шоп-контент» , где он представил хит этой весны и предстоящего лета — желтую бейсболку.

«Абсолютный must-have», — охарактеризовал он головной убор.

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