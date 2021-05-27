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«Ностальгия иногда бывает»: Влад Кадони объяснил, почему не любит родной Новосибирск

Как отметил ведущий проекта «Дом-2», город у него «ассоциируется с осадочком».

«Ностальгия иногда бывает»: Влад Кадони объяснил, почему не любит родной Новосибирск
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

Ведущий шоу «Дом-2» на канале «Ю» Влад Кадони в сторис Instagram ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, скучает ли он сейчас по родному Новосибирску, где прошло его детство.

Комментарий Влада Кадони
Комментарий Влада Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

«Не сильно. Люблю город за детство, которое он мне подарил. Ностальгия иногда бывает, но совсем недавно прямо обрубило. Отношение ко мне там весьма странное. Почитал я местных журналистов и комменты под их желтыми статейками и как-то теперь Новосиб ассоциируется с осадочком».

Влад Кадони

Напомним, что Влад Кадони родился в августе 1986 года в Новосибирске. Он никогда не видел своего отца. К сожалению, мужчина скончался вскоре после рождения сына.

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