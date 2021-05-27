«Ностальгия иногда бывает»: Влад Кадони объяснил, почему не любит родной Новосибирск

Как отметил ведущий проекта «Дом-2», город у него «ассоциируется с осадочком».

Ведущий шоу «Дом-2» на канале «Ю» Влад Кадони в сторис Instagram ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, скучает ли он сейчас по родному Новосибирску, где прошло его детство.

«Не сильно. Люблю город за детство, которое он мне подарил. Ностальгия иногда бывает, но совсем недавно прямо обрубило. Отношение ко мне там весьма странное. Почитал я местных журналистов и комменты под их желтыми статейками и как-то теперь Новосиб ассоциируется с осадочком». Влад Кадони

Напомним, что Влад Кадони родился в августе 1986 года в Новосибирске. Он никогда не видел своего отца. К сожалению, мужчина скончался вскоре после рождения сына.

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