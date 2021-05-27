Под «Ягоду малинку»: Барановская устроила танцы в желтых туфлях, как у Подольской

Ранее в похожей обуви также появлялась на публике Лариса Долина.

Юлия Барановская показала в личном блоге, как звезды повеселились на pre-party в честь прошедшего фестиваля «Жара».

Ведущая, степенно представшая на красной дорожке мероприятия в малиновом комплекте, на вечеринке не стала сдерживать своей энергии. И, когда услышала любимую композицию Хабиба «Ягода малинка», пустилась в пляс. Девушку не смутили каблуки ее трендовых желтых туфелек.

К слову, в похожей обуви того же цвета в свете появлялись и такие знаменитости, как Лариса Долина, а также Наталья Подольская. Артисты поддержали тренд на желтый, который был объявлен Институтом Pantone главным оттенком года наряду с серым.

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