Голову покрыла как турчанка: Мерьем Узерли в струящейся шелковой тунике до пят скрыла волосы под платком

Мерьем Узерли поделилась в storeis микроблога памятным снимком из своего путешествия. В кадре актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала в розово-белой тунике свободного кроя. Наряд доходил партнерше Халита Эргенча до пят, оставляя на виду только изящные тонкие запястья Мерьем. Голову актриса покрыла платком-капюшоном от балахона, напомнив многим поклонникам о Хюррем султан. При этом Мерьем подкрасила глаза черной подводкой в арабском стиле.

«Как мы скучали по Хюррем», «В такую светловолосую султаншу Сулейман бы влюбился без слов», «Наша любимая Хюррем султан», «Вам идет такой наряд, сразу как турчанка», «Милая», «Хочется запеть песенку — «Арабская ночь»! Помните, из мультфильма про Аладдина», «Голову покрыла словно хасеки султан», — написали фолловеры.

Мерьем Узерли любит путешествовать, она также приезжала и в Россию, где у актрисы есть своя армия поклонников. Партнерша Халит Эргенча посетила Московский кинофестиваль и побывала в Санкт-Петербурге.

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