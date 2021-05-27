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Голову покрыла как турчанка: Мерьем Узерли в струящейся шелковой тунике до пят скрыла волосы под платком

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» оставила на виду только изящные тонкие запястья.

Голову покрыла как турчанка: Мерьем Узерли в струящейся шелковой тунике до пят скрыла волосы под платком
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли поделилась в storeis микроблога памятным снимком из своего путешествия. В кадре актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала в розово-белой тунике свободного кроя. Наряд доходил партнерше Халита Эргенча до пят, оставляя на виду только изящные тонкие запястья Мерьем. Голову актриса покрыла платком-капюшоном от балахона, напомнив многим поклонникам о Хюррем султан. При этом Мерьем подкрасила глаза черной подводкой в арабском стиле.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в шелковой тунике свободного кроя с платком на голове позировала на отдыхе. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

«Как мы скучали по Хюррем», «В такую светловолосую султаншу Сулейман бы влюбился без слов», «Наша любимая Хюррем султан», «Вам идет такой наряд, сразу как турчанка», «Милая», «Хочется запеть песенку — «Арабская ночь»! Помните, из мультфильма про Аладдина», «Голову покрыла словно хасеки султан», — написали фолловеры.

Мерьем Узерли любит путешествовать, она также приезжала и в Россию, где у актрисы есть своя армия поклонников. Партнерша Халит Эргенча посетила Московский кинофестиваль и побывала в Санкт-Петербурге.

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