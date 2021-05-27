«У нее стройные, красивые ноги!»: Долина в лимонном жакете надела «рваные» джинсы, как у Пугачевой

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что джазовая певица заметно помолодела.

В свои 65 лет Лариса Долина может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. Джазовая певица старается питаться правильно и не есть всякие вредности. Об этом она рассказала Аните Цой, отказавшись пробовать даже котлетки. При этом артистка призналась, что она прекрасно понимает, как это все вкусно и соблазнительно. Но ради фигуры певица готова сдерживать свой аппетит.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Долина заметно помолодела. На свежем снимке с шоуменом Павлом Волей и Александром Панайотовым джазовая певица предстала в узком лимонном жакете и джинсах с «рваными» коленками, как у Аллы Пугачевой.

«У нее стройные, красивые ноги! Мне нравится, когда Лариса делает кудри, ей идет! Когда у певицы на голове грива, она выглядит как настоящая звезда, роскошная дива! Желтый цвет — очень модный. В принципе, учитывая, что Долиной за сорок, и даже за пятьдесят, она выглядит очень молодо», — говорил Александр Васильев, оценивая стиль певицы для 7days.

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