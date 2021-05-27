«Люди, у которых нет ни стыда, ни совести»: отец Фриске сравнил поступки Фролова и Шепелева

Как отметил Владимир, хоккеист пошел примерно по тому же пути, что и телеведущий.

Отец певицы Жанны Фриске, Владимир, не остался в стороне от скандала в семье покойной исполнительницы Юлии Началовой. Как известно, ее родственники пытаются продать элитную квартиру площадью 167 квадратных метров, часть которой принадлежит хоккеисту Александру Фролову. Правда, сделать это непросто. Спрос на подобную недвижимость сейчас невысокий.

«Фролов делает все то же самое, что и наш Шепелев. Один к одному. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести. Ни у одного, ни у второго. О чем с ними можно говорить? Настоящий мужчина никогда не будет ничего требовать от родных женщины, которой уже нет в живых». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, квартира Юлии Началовой должна была полностью отойти ее дочери Вере Алдониной. По его словам, хоккеист Фролов занимается гадостями, когда пытается заполучить деньги с семьи исполнительницы. Владимир Фриске добавил, что Дмитрий Шепелев также делит имущество, которое полностью принадлежит Жанне Фриске, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Фролов хочет получить половину денег после продажи квартиры Юлии Началовой. За последнее время родные певицы уже сбросили десять миллионов рублей со стоимости квартиры. Сегодня они пытаются ее продать за 90 миллионов, но пока это не удается сделать.

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