«Слегка на гламуре»: падчерица 66-летнего Крутого заворожила видом роскошного декольте

66-летний Игорь Крутой всегда с теплотой и любовью относился ко всем своим детям, даже не родным. Дочери своей жены Ольги он дал не только фамилию, композитор стал для нее отцом. К Виктории музыкант всегда относился как к собственному ребенку. Девушка уже давно живет в Штатах, но своих родственников не забывает. Время от времени Виктория балует поклонников свежими пикантными снимками. Падчерица Игоря Яковлевича обладает весьма и весьма привлекательной внешностью.

Помимо миловидного личика с большими глазами, пушистыми ресницами, аккуратным носиком и маленьким подбородком, она может похвастаться пухлыми губками и точеными скулами. Видно, что девушка следит за собой. А ее фигура приводит в трепет всех поклонников мужского пола. За рулем авто Виктория «случайно» засветила пышный бюст в умопомрачительном декольте. Пикантный снимок падчерицы композитора оценила и выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко. Певица отметилась лайком под соблазнительным фото девушки.

«Чувствую себя хорошо и слегка на гламуре», — подписала снимок Виктория. «Оу, полегче!», «Какие дары природы, прямо ух!», «Вау, у всех мужиков, небось, челюсть отвисла», «Этот снимок так и говорит: «В глаза, в глаза мне смотри, парниша!», «А зачем так откровенно?!», «В таком декольте только рыбку ловить, как говорится, на живца», «Смело, дерзко, сексапильно», «Ваши прелести так и манят» «Ауф, фантазия пошла», «Дива», «Сладкие сдобные пышки», — написали фолловеры.

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