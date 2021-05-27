Главный цвет года: Подольская вслед за Долиной отметилась в желтых туфлях-лодочках

Эвелина Хромченко не раз говорила на шоу «Модный приговор», что давно канул в лету принцип, когда обувь обязательно должна совпадать по цвету с чем-то еще в образе — с сумочкой или одеждой. Сейчас модницы часто ставят акцент именно на интересных туфельках или сапогах. Так поступили, к примеру, Лариса Долина и Наталья Подольская.

Обе певицы выбрали для своих аутфитов изящные лодочки на шпильке желтого оттенка, который Институт цвета Pantone наряду с серым назвал главным оттенком года.

Народная артистка появилась на концерте в актуальных туфлях и зеленом костюме оттенка свежей травы. А участница пятой «Фабрики звезд» предстала в модной желтой обуви на дне рождения у Анжелики Варум, она выбрала их для комплекта с белыми брюками и разноцветной блузкой.

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