Как сейчас живут Анжелика Варум и Леонид Агутин
Видео
Лера Кудрявцева: «Ольга Машная рассказала, почему ушла от мужа»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Леди в черном: Юлия Барановская в асимметричном мини-платье повеселилась на вечеринке

Вместе с телеведущей на дне рождения отметились многие знаменитости.

Леди в черном: Юлия Барановская в асимметричном мини-платье повеселилась на вечеринке
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Ведущая Первого канала Юлия Барановская часто выступает в качестве шоувумен на различных мероприятиях. Недавно на пре-пати музыкального фестиваля «Жара» девушка отметилась в ярок-розовом костюме асимметричного кроя. Обычно красотка выходит на такие мероприятия в платьях, но не в этот раз.

Платье Барановская выбрала на неофициальную тусовку. Юлия стала гостей на дне рождения друга, который по совместительству работает у Иосифа Пригожина. Девушка появилась на вечеринке в черном мини-платье с так полюбившейся ей асимметрией — на одно плечо. Дополнили монохромный образ серьги в тон, колготки и ботильоны.

Сама Барановская нечасто делится с подписчиками закулисьем своей жизни, поэтому чаще Юлию можно увидеть в микроблогах ее коллег и друзей, как получилось и в этот раз.

Кроме Барановской, на празднике повеселились Валерия с Иосифом Пригожиным, Егор Крид и другие представители шоу-бизнеса.

Смотрите также

Тэги

Барановская новостиЗвездный стилькрасивое платьеНовости googleЮлия БарановскаяЮлия Барановская последние новости