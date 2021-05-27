Леди в черном: Юлия Барановская в асимметричном мини-платье повеселилась на вечеринке

Ведущая Первого канала Юлия Барановская часто выступает в качестве шоувумен на различных мероприятиях. Недавно на пре-пати музыкального фестиваля «Жара» девушка отметилась в ярок-розовом костюме асимметричного кроя. Обычно красотка выходит на такие мероприятия в платьях, но не в этот раз.

больше по теме По примеру Пугачевой: Бородина подчеркнула талию широким ремнем с массивной пряжкой А вот цвет аксессуара телеведущая выбрала черный.

Платье Барановская выбрала на неофициальную тусовку. Юлия стала гостей на дне рождения друга, который по совместительству работает у Иосифа Пригожина. Девушка появилась на вечеринке в черном мини-платье с так полюбившейся ей асимметрией — на одно плечо. Дополнили монохромный образ серьги в тон, колготки и ботильоны.

Сама Барановская нечасто делится с подписчиками закулисьем своей жизни, поэтому чаще Юлию можно увидеть в микроблогах ее коллег и друзей, как получилось и в этот раз.

Кроме Барановской, на празднике повеселились Валерия с Иосифом Пригожиным, Егор Крид и другие представители шоу-бизнеса.

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