Похудевшая Ирина Пегова в летящей тунике сверкнула стройными ножками на пляже в Крыму

Ирина Пегова решила провести свой отпуск в компании дочери Татьяны на южном берегу Крыма. Звезда прилетела в Ялту, где много времени проводит на берегу Черного моря. Погода на полуострове солнечная и уже позволяет в полной мере насладиться курортом.

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Благодаря пляжным кадрам знаменитости в легких летних нарядах, которые она размещает в личном блоге, многие поклонники актрисы смогли заметить, что их любимица заметно похудела. На последнем из них Ирина предстает в легкой белой тунике, которая колышется на ветру и не может скрыть стройных ножек артистки.

Отметим, что к весенне-летнему сезону себя хорошо привела в форму и Лариса Долина, которой удалось сбросить при помощи специалистов-диетологов больше 20 килограммов. Недавно она появлялась на концерте в короткой юбке-колоколе, которую может себе позволить далеко не каждая стройная красотка.

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