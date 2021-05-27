Новый вызов для музыканта: стала известна истинная причина приглашения Манукяна на «Дом-2»

Один из источников, знакомый с ситуацией, назвал истинную причину прихода блогера и музыканта Давида Манукяна на шоу «Дом-2». По его словам, руководители продакшена решили уколоть исполнительницу, которая не пошла работать на другой канал.

Как известно, шоу «Дом-2» снимал не канал ТНТ, а отдельный продакшн. В его руководстве свои начальники. Когда стало известно, что «Дом-2» переезжает на канал «Ю», все ведущие пошли навстречу и согласились на новые условия работы. Все, кроме Ольги Бузовой, что, конечно, вывело из себя некоторых личностей.

«Оля отказалась от своих корней — от «Дома-2», посчитав ТНТ для себя более привлекательным». Знакомый с ситуацией источник

Отметим, что в новом шоу у Давида Манукяна будет солидная зарплата. Сам он назвал проект своим новым вызовом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Манукян и Бузова встречались на протяжении полутора лет. Затем у них случился разлад в отношениях. Сегодня они стали друг для друга злейшими врагами.

Смотрите также: