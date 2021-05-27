«Спросите Газманова: он знает, кто такая Серябкина?»: Пригожин ответил певице после критики звезд

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за возрастных артистов, которых на пенсию попыталась отправить певица Ольга Серябкина.

По его словам, подобные суждения со стороны молодежи его искренне поражают. Он не понимает, почему звезды должны уходить на пенсию, хотя могут дать фору молодым и по форме, и по содержанию. Как отметил муж певицы Валерии, Ольге Серябкиной никогда не собрать столько стадионов, как Валерию Леонтьеву. Расторгуева, Газманова и Леонтьева Пригожин назвал классиками. Молодежи же он посоветовал выбирать выражения. Он напомнил, что многие из них покидали своих продюсеров, без которых на самом деле ничего не стоят.

«Мы два разных поколения. Мы пытаемся с ними общаться, дружить и принимать их, а они-то нет. Они на протесте. Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев ее место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать». Иосиф Пригожин

Ранее Ольга Серябкина в одном из шоу заявила, что Валерия Леонтьева, Николая Расторгуева и Олега Газманова пора отправить на пенсию. Якобы их песни уже не пользуются популярностью как в былые годы. Любопытно, что сначала Серябкина назвала Леонтьева Леонидом, сообщает «Комсомольская правда».

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