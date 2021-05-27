«Я переволновался и сказал глупость»: Миронов вспомнил, как перепутал хиты Орбакайте и Ветлицкой

Как отметил актер, старшая дочь Аллы Пугачевой тогда над ним долго смеялась.

Актер Евгений Миронов на юбилее певицы и актрисы Кристины Орбакайте вспомнил, как попал в неловкую ситуацию, когда впервые увидел старшую дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Я вспоминаю, как мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: «А какие?» И я такой: «Ну эта, «Посмотри в глаза, я хочу сказать!»

Евгений Миронов

Как отметил актер, Орбакайте над ним долго смеялась. Дело в том, что эту композицию исполняет Наталья Ветлицкая. Он перепутал песню с хитом «Позови меня, среди ночи и дня».

Также актер вспомнил, что во время учебы мастер отправил их всем курсом смотреть фильм «Чучело», в котором Орбакайте сыграла одну из главных ролей. По его словам, они, уже достаточно взрослые люди, учились актерской профессии у ребенка, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Кристине Орбакайте на днях исполнилось 50 лет. Поздравить ее в одном из ресторанов столицы собрались самые близкие люди.

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