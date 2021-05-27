По примеру Пугачевой: Бородина подчеркнула талию широким ремнем с массивной пряжкой

На днях весь свет отечественного шоу-бизнеса праздновал юбилей Кристины Орбакайте: старшей дочке Примадонны исполнилось 50 лет. Знаменитая мама именинницы разделила праздник с наследницей, придя на торжество в роскошном наряде от Юдашкина — бальном платье с широким ремнем и массивной пряжкой на талии.

Вслед за Пугачевой подчеркнула стройную талию и Ксения Бородина. Правда, в отличие от Примадонны, аксессуар которой был исполнен в серебре, телеведущая отдала предпочтение универсальному черному. Девушка дополнила им свой элегантный образ, состоящий из топа с открытыми плечами и юбки в горошек.

Ксения Бородина, к слову, обожает следить за модными трендами и часто балует себя шопингом. Не так давно красотка исполнила свою мечту и порадовала себя дорогими наручными часами, стоимость которых перевалила за 5 миллионов рублей.

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