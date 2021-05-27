«Девочка, которую считали абсолютно безголосым гадким утенком»: Пугачева — о травле дочери

Как отметила Примадонна, Кристина Орбакайте добилась успеха в этой жизни без всякой помощи.

Певица Алла Пугачева на юбилее своей дочери Кристины Орбакайте в одном из ресторанов столицы рассказала, что ее наследница подвергалась жуткой травле, когда только начинала свой путь к успеху.

«Это счастье, когда я вижу, как Кристина хочет выходить на сцену, как она умеет работать! Девочка, которую считали абсолютно безголосым гадким утенком, стала артисткой без всякой помощи! Я всегда получала только итог ее работы, результат».

Алла Пугачева

Как отметила Пугачева, ее старшая дочь смогла своими силами встать на ноги. Она прошла через непонимание и хейт со стороны окружения. Наследницу, как заверила Примадонна, в свое время унижали и оскорбляли. По словам исполнительницы, у Орбакайте есть стальной стержень, который ведет ее к успеху, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что старшая дочь Аллы Пугачевой на днях отмечала юбилей. Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Поздравить ее пришли самые близкие люди, ее друзья и родственники. Звезда на мероприятии буквально светилась от счастья.

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