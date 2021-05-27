«Красавица Клавочка, дипломат Дени и талантливый рыженький Никита»: Пугачева – о своих внуках

Примадонна напомнила, что каждый вечер молится за свою старшую дочь и ее детей.

Певица Алла Пугачева на юбилее своей старшей дочери, актрисы Кристины Орбакайте, в одном из ресторанов дала характеристику своим внукам. Она призналась, что каждый вечер молится за наследницу, а также ее детей.

«Кристина все-таки первая, кто сделал меня бабушкой. Каких же удивительных внуков она мне подарила! Красавица Клавочка, дипломат Дени и наш удивительно талантливый рыженький Никита, который сейчас репетирует новый мюзикл, поэтому немного опаздывает».

Алла Пугачева

Как отметила примадонна отечественной эстрады, она удивлена, как во вредной атмосфере шоу-бизнеса ее дочь осталась прекрасной и аристократичной. Также звезда вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным всегда удивлены, когда Орбакайте рассказывает о каких-то несправедливостях. Например, если кто-то куда-то опоздал. Ее это по-настоящему обижает и оскорбляет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что старшей дочери Аллы Пугачевой на днях исполнилось 50 лет. На торжество она пригласила своих самых близких людей. У Орбакайте, как известно, трое детей от трех разных мужчин.

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