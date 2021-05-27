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Заметно стройнят: Анжелика Варум вслед за Валерией облачилась в трендовые брюки макси

Эту модель назвали в числе самых актуальных в сезоне на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Заметно стройнят: Анжелика Варум вслед за Валерией облачилась в трендовые брюки макси
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Global look press.

Широкие брюки в пол стали настоящим хитом этого сезона, а российские звезды с воодушевлением поддержали этот тренд.

Как рассказала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор», актуальная модель отлично срывает лишний вес и вытягивает зрительно ноги. Поэтому в первую очередь, к ней стоит присмотреться полным женщинам. Впрочем, эти брюки отлично выглядят на любой фигуре.

Многие отечественные знаменитости остановили свой выбор на моделях кипенно-белого цвета, который тоже сейчас в моде. К примеру, в таком наряде предстали на публике светская львица Виктория Боня и певица Валерия. Теперь актуальное течение поддержала и Анжелика Варум, облачившаяся в белые брюки макси в ресторан на собственное 52-летие.

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