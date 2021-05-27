«Из контекста выдрали две фразы»: Лаура Джугелия раскрыла суть конфликта с Наргиз Закировой

Журналистка и Instagram-блогер Лаура Джугелия в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила суть конфликта с певицей Наргиз Закировой, которая собирается с ней судиться.

«Я ей написала, и будет правильно сказать, что в программе на канале ТВЦ прозвучали вырванные предложения. Мы говорили на разные темы. Из контекста выдрали две фразы. Просто все доведено до абсурда. ТВЦ — уважаемый канал. Не думала, что надо будет все отсматривать. Это все вышло давно, где-то полгода назад». Лаура Джугелия

Как отметила Джугелия, из часового разговора с ней в программе оставили две фразы.

«Я не знаю, что там обсуждать на суде. Хочу, чтобы Наргиз посмотрела исходники. Я там, наоборот, хвалю ее. Говорю, что она может развиваться без продюсера. Меня, конечно, вывели из себя. Если Наргиз увидит всю программу, то поймет, что там об обратном шла речь. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Меня, как эксперта, спросили мое отношение к таким ситуациям в целом. Я поверила коллегам с ТВЦ. Будет урок, как говорится», — заявила Джугелия.

Напомним, что Наргиз Закирова осталась крайне недовольна высказываниям о себе со стороны Джугелии в одной из программ на канале ТВЦ. Журналистка, в частности, вспоминала ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. Певица собралась искать правду в суде.

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