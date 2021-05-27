Модный тартан: 71-летняя Бабкина вслед за Кокой поддержала тренд на клетку

Среди многообразия принтов клетка держится особняком. Этот узор во все времена года и в большинстве ситуаций является уместным и не выходящим из моды. И простые люди, и звезды одинаково любят ее за универсальность и многообразие, поэтому среди ярких трендовых нарядов часто можно повстречать целые total look в клетку. Причем принт подходит дамам всех возрастов.

Например, 24-летняя Клава Кока появилась на съемках в клетчатом платье-рубашке Burberry в одноименную клетку, обыграв образ акцентными аксессуарами. Вслед за Кокой в клетку нарядилась 71-летняя Надежда Бабкина. Народная артистка отправилась на гастроли вместе с театром «Русская песня». И в Ессентуках отметилась в стильном двухцветном костюме в клетку тартан, состоящем из куртки оверсайз и юбки мидакси.

Надежда Бабкина всегда выбирает трендовые наряды. Звезда является телеведущей и много лет появляется в эфире шоу «Модный приговор» в роли защищающей стороны на фэшн-суде. С помощью соведущих, а также работы стилистов мейковер-проекта знаменитость всегда в курсе модных веяний.

Смотрите также