Как девочка: Долина в короткой юбке-колоколе цвета свежей травы вышла на сцену

Лариса Долина в последнее время отличается удивительной стройностью, как оказалось, народной артистке всего за пол года удалось сбросить 21 килограмм. Правда звезда предупредила публику, что произошло это под строгим наблюдением врача и с индивидуальной диетой, созданной с учетом ее особенностей организма.

С уходом лишнего веса, звезда заметно похорошела и помолодела. Теперь в ее модном арсенале частенько появляются наряды из молодежной группы. Впрочем, как не раз замечала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», сейчас у моды не строгих возрастных рамок. Дамы бальзаковского возраста и старше с легкостью могут вписывать в свои аутфиты те модели, о которых раньше и подумать не могли, лишь бы это смотрелось достойно.

Лариса Долина так и поступает. Накануне певица вышла на сцену в костюме актуального оттенка свежей травы, который состоял из коротких жакета и юбки-колокола. В комплект к модному наряду она подобрала туфли-лодочки самого трендового цвета этого года, по мнению Pantone, желтого.

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