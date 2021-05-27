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«Она полнит!»: какая модная юбка плохо смотрится на пышных дамах, рассказала Хромченко

Этот наряд в трендах уже несколько сезонов подряд.

«Она полнит!»: какая модная юбка плохо смотрится на пышных дамах, рассказала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Александр Васильев, увидев преображенную героиню «Модного приговора» в юбке-плиссе, заметил, что женщины уже много веков носят подобные наряды. Первые одеяния с мелкой складкой появились еще в Древнем Египте и распространились по всему миру.

Тем не менее, несмотря на привлекательность плиссировки, она, как оказалось, обладает свойством, которое может понравиться далеко не всем.

«Она полнит! Об этом знают все обладательницы плиссировок, поэтому стараются перекрывать жакетами, чтобы не иметь дополнительного объема», — рассказала ведущая Первого канала Эвелина Хромченко.

Модный эксперт заметила, что хрупким дамам, вроде героини программы, этого делать не нужно.

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