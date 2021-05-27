Стильная клетка: Клава Кока в платье-рубашке Burberry и с сумочкой-туфлей встретилась с другом

Певица всегда старается наряжаться оригинально и не как все.

24-летняя звезда современности Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, — не только певица, но и популярный тикток-блогер. Девушка ежедневно снимает массу всевозможных видеороликов для соцсети, привлекая к участию друзей, коллег и даже родных.

Накануне блондинка встретилась с другом, чтобы записать очередной вайн. Для съемок красотка нарядилась в платье-рубашку Burberry и белые кроссовки на массивной подошве. Оригинальный аксессуар в виде сумочки-кроссбоди в форме туфельки модница перекинула через плечо.

К слову, Кока всегда старается наряжаться оригинально, даже в повседневности. С своих образах любимица молодежи старается выдержать яркость и быть не как все, создавая собственный стиль.

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