На вечеринке друзей: Анжелика Варум оделась со своим импозантным свекром в одном стиле

26 мая Анжелика Варум отметила 52-летие. По этому случаю звезда собрала своих близких друзей и родственников в одном из московских заведений. В числе приглашенных оказались и Владимир Пресняков с Натальей Подольской.

Варум примерила на праздник модные брюки утрированной ширины и цветную рубашку. Любопытно, что ее импозантный свекр Николай Петрович облачился в ресторан в аналогичном стиле. Впрочем, как и Наталья Подольская. Судя по всему, дресс-кодом мероприятия стал белый цвет, который в приближении лета звезды решили скомплектовать с чем-то цветным и радостным.

Обнародованная в Сети фотография с праздника немало порадовала поклонников музыкантов.

«Такие все классные, улыбчивые!», «Как хорошо, что получается в жизни найти таких друзей», «Анжелику люблю очень давно! И вы, Наталья, с Владимиром и Анжелика с Леонидом — прекрасные пары, которые украшают наш мир», «Как же круто, когда такая дружба. Мне кажется, в нашем шоу-бизе это большая редкость, — написали в Сети фолловеры.

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