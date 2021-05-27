В нем кажешься стройнее: Хромченко назвала костюм — горячий тренд сезона

Наряд хорошо подойдет как полным, так и худеньким женщинам.

На «Модном приговоре» представили публике костюм, который стал настоящим хитом этого сезона. Гостья программы, вышедшая в нем на подиум, произвела неизгладимое впечатление и на своего мужа, и на ведущих проекта.

Во-первых, наряд порадовал своим нежным цветом — оттенком желтого под названием «гоголь-моголь», который сейчас очень актуален. Во-вторых, жакет костюма имел интересную деталь в виде скрещивающихся элементов в области талии, которые хорошо ее подчеркивали и визуально формировали. В-третьих, сами по себе однотонные брючные костюмы сейчас актуальны, да к тому же они зрительно вытягивают фигуру и ноги, делая женщину стройнее. И, в четвертых, как оказалось, костюмы-тройки, созданные для прекрасной половины человечества, всегда притягивают к себе внимание.

Александр Васильев заметил, что все элементы дамского гардероба, пришедшие из мужского, выгодно подчеркивают женственность.

«Конечно, костюм-тройка в мужском стиле — это один из очень активных костюмов сезона», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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