«Красивая?»: Бузова в черном жакете и белых бермудах полюбовалась собой перед зеркалом

Телеведущая обожает менять наряды и старается каждый из них запечатлеть на память.

Ольга Бузова в этом году приняла решение покинуть телепроект «Дом-2», который сделал ее знаменитой. Девушка 16 лет была частью телестройки, но после «переезда» реалити на «Ю» отказалась писать его историю. И теперь красотка ушла с головой в сольную карьеру.

Накануне у Бузовой был насыщенный день, впрочем, как всегда. Но в этот раз она выступала на сцене Кремлевского дворца, поэтому была максимально собрана и сконцентрирована. Даже ее наряд, в котором она отправилась с утра на работу, был выдержан в деловом стиле.

Девушка облачилась в полюбившуюся ей модель топов этого сезона – укороченную, поверх которой накинула черный жакет, скомплектовав его с белыми бермудами. «Красивая?», — спросила у фолловеров девушка, красуясь перед зеркалом в лифте.

Кстати, теперь на бывшей работе Бузовой будет работать ее бывший парень. Недавно стало известно, что вести «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой и Владом Кадони будет блогер и певец Давид Манукян, с которым Ольга провстречалась полтора года и которого позже обвинила в рукоприкладстве и изменах.

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