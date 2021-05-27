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Афтерпати на яхте: Орбакайте после юбилея полюбовалась видами с Москва-реки на ночной город

Артистка на днях пышно отметила свое 50-летие.

Афтерпати на яхте: Орбакайте после юбилея полюбовалась видами с Москва-реки на ночной город
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте на днях пышно отметила 50-летний юбилей. На празднике отметился весь свет отечественного шоу-бизнеса. День рождения посетил даже Борис Моисеев, который давно не появляется на публике и избегает подобных сборов из-за тяжелой болезни.

Празднество продолжалось почти до самого утра. И тем не менее, Орбакайте смогла отправиться на афтерпати. Вместе с мужем звезда устроила прогулку по Москва-реке на яхте и полюбовалась видами на ночной город с воды.

«Какая красивая Москва! Москва-река, гостиница «Украина», — полюбовалась звезда.

Для прохладного вечера на яхте Кристина Орбакайте нарядилась в мерцающее пайетками платье, но утеплилась черным кардиганом, в который куталась на ветру.

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