В тотальном небесном: Михалкова прогулялась вдоль реки в бомбере Louis Vuitton

В комплект к ним артистка подобрала джинсы-дудочки в тон.

Юлия Михалкова отметилась на прогулке в тотальном динамичном образе, который сейчас приветствуется модными экспертами. Монохромные варианты одежды вытягивают фигуру, делая ее стройнее визуально, кроме того, это тренд.

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Экс-звезда «Уральских пельменей» облачилась в небесного оттенка бомбер Louis Vuitton, подобрав к нему в тон джинсы-дудочки, которые подчеркнули стройность актрисы.

Девушка обнародовала этот кадр в Instagram, призвав питерцев выйти на субботник 27 мая. Юлия давно участвует в экологических акциях «Вода России» и занимается очищением берегов водоемов вместе с волонтерами.

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