В тотальном небесном: Михалкова прогулялась вдоль реки в бомбере Louis Vuitton

Юлия Михалкова отметилась на прогулке в тотальном динамичном образе, который сейчас приветствуется модными экспертами. Монохромные варианты одежды вытягивают фигуру, делая ее стройнее визуально, кроме того, это тренд.
Экс-звезда «Уральских пельменей» облачилась в небесного оттенка бомбер Louis Vuitton, подобрав к нему в тон джинсы-дудочки, которые подчеркнули стройность актрисы.
Девушка обнародовала этот кадр в Instagram, призвав питерцев выйти на субботник 27 мая. Юлия давно участвует в экологических акциях «Вода России» и занимается очищением берегов водоемов вместе с волонтерами.