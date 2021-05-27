Васильев рекомендовал женщинам блузку с кружевом и рукавами-буфами, как она выглядит

На «Модном приговоре» Первого канала состоялось очередное преображение. Девушка, пережившая онкологию, потеряла желание быть привлекательной и превратилась в серую мышь. Однако после работы стилистов она вышла на подиум настоящей королевой. Фэшн-эксперты подобрали для нее блузку актуального кипенно-белого цвета с модными рукавами-буфами и декором на манжетах и воротнике, который сейчас в тренде.

«Блузка нашей героини отделана современной имитацией кружева», — сказал Александр Васильев.

Он заметил, что кружево впервые вошло в моду в XVI веке в Италии. Его изобрели жены рыболовов, которые вначале плели сети для своих вторых половинок, а потом наловчились делать красивые узоры. Сейчас кружево на пике популярности.

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Эвелина Хромченко заметила, что практически каждая россиянка может добавить в свой гардероб этот трендовый элемент, например, достав из шкафа бабушкину салфетку. Пришив ее к одежде, можно получить неплохой дизайнерский наряд.

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