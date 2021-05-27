Блеск и стиль: Ани Лорак в платье-жакете с утрированными бедрами появилась на концерте

Многим дизайнерам и модельерам теперь не дает покоя идея модного дома Balenciaga о футуристичных туфлях-колготках. Это когда обувь и одежда представляют одно целое и порой надеваются до самой талии. Чаще, конечно, это все-таки обувь-чулки, но под мини-платья идеально подходят как раз колготки. И певица Ани Лорак тоже является поклонницей столь смелых образов.

Накануне певица появилась в Кремлевском дворце. Девушка часто здесь бывает и с удовольствием делится кадрами с закулисья, рассказывая подписчикам о своем настроении и демонстрируя наряды. На сей раз красотка примерила блестящий комплект нюдового оттенка, состоящий из платья-жакета длины мини и туфель-колготок в тон.

Платье-жакет оригинального фасона – приталенное, но с утрированными бедрами, — подчеркнуло, с одной стороны, тонкую талию девушка, с другой – добавило лишней пышности в нежелательной проблемной для многих дам зоне. Но это ничуть не смутило Лорак.

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