«На Евровидение поеду как Ира «Бульдог» Харламов»: резидент Comedy Club рассказал о своем имени

Бывший муж Кристины Асмус объяснил, почему у его дочери такое отчество.

Шоумен, комик шоу Comedy Club Гарик Харламов по паспорту – Игорь. Но для звучности и яркости артист вошел в отечественный шоу-бизнес под именем «Гарик». Только вот, как оказалось, не все его поклонники понимают, что юморист представляется одним из вариантов своего имени.

У себя в микроблоге Харламов поделился с подписчиками множеством производных своего имени. И отметил, что это -разъяснительная инструкция для тех, кто до сих пор не понимает, почему у его дочки от Кристины Асмус отчество «Игоревна». Тут же у комика родилась креативная идея:

«Ира» тоже от имени «Игорь», так что на Евровидение поеду как Ира «Бульдог» Харламов! Победим по-любому», — уверен шоумен.

Напомним, в прошлом году Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись спустя 8 лет брака. У них растет дочь Настя, которая этой весной окончила первый класс.

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