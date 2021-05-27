«Теперь у нас есть большая»: Бородина показала, какую хрустальную вазу купила за сотни тысяч рублей

Такие предметы интерьера есть у поклонницы люкса и роскоши Яны Рудковской.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина очень активна в Сети. Девушка ведет свой микроблог на 17 миллионов фолловеров, где отвечает на вопросы подписчиков, показывает закулисье телестройки, хвастается шопингом и обновками.

На этот раз красотка решила обставить свой роскошный особняк. Она приобрела огромную хрустальную вазу люксового бренда Baccarat, цена на изделия, в зависимости от размера и цвета, достигает миллиона и даже превышает его.

Ксения не стала мелочиться и приобрела немаленькую вазу, которую распаковала на камеру и показала подписчикам в stories.

«Ой, какая тяжеляшка», — подняла пакет теледива. И похвасталась: «Теперь у нас есть большая такая».

У Бородиной – классическая узнаваемая модель бренда в горизонтальную ребристую полоску. Такие вазы обожает другая знаменитость – бизнес-леди Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко ежедневно украшает свой обеденный стол и для новых цветов выбирает разные вазы.

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