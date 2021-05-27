«Актуальная многослойность»: Кудрявцева предстала в костюме-тройке с укороченной жилеткой

Лера Кудрявцева уже много лет работает на НТВ, где ведет несколько передач, посвященных звездам и их судьбам, проблемам, историям. Кудрявцева и сама — давно звезда, у нее большая армия поклонников и последователей. К примеру, у нее более четырех миллионов фолловеров в Instagram, они ждут новостей от своей любимицы и стараются скрасить красотке пребывание в Сети.

Недавно Кудрявцева появилась на работе в комплекте, составленном в стиле костюма-тройки, только из разных «опер». Получилась модная «солянка», которую мы попросили оценить стилиста Марину Корабель.

«Базовыми вещами в данном аутфите выступают черные брюки и белая рубашка, а вот стилеобразующими — укороченный жилет и жакет сверху в гармоничной цветовой гамме. Получается актуальная сейчас многослойность. Завершает образ smoke eyes, который уже ассоциируется с Лерой, и лаконичная укладка, что тоже очень хорошо, при наличии яркого макияжа», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro: