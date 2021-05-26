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Долина, позируя в рваных узких джинсах, подчеркнула стройность ног

Певица приняла участие в ток-шоу «Двое на миллион».

Долина, позируя в рваных узких джинсах, подчеркнула стройность ног
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Некоторое время назад Лариса Долина заметно преобразилась – певица сбросила лишние килограммы и сразу же стала выглядеть значительно моложе. Это отмечают не только ее многочисленные ее фанаты, но и коллеги по цеху. Причем, похудев, блондинка пересмотрела и свой гардероб. Теперь там больше трендовых вещей. В их число вошли и узкие джинсы, в которых Долина появилась в студии ток-шоу «Двое на миллион» на ТНТ. Кадром с ней в своем Instagram поделился Павел Воля, который является ведущим проекта. Джинсы скинни артистка дополнила ярким коротки жакетом и серебристыми ботильонами.

«Отсняли новья, скоро ловите в эфирах», — подписал кадр Воля.

Напомним, недавно Долина угодила в скандал, в котором обвинила тиктокершу Валю Карнавал в неумении петь. Девушка как раз решила строить музыкальную карьеру  на большой сцене.

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