«Конфетка какая»: Валерия расхвалила невестку в образе Барби

В первый день этого года младший сын Валерии – Арсений и его жена Лиана впервые стали родителями. Девочку назвали необычным именем Селин. Несмотря на заботы о малышке, супруги находят время и для себя. Так, недавно они вдвоем провели несколько дней на курорте. Теперь же Лиана решила устроить тематическую фотосессию. На кадрах она появилась в образе Барби – с блондинистыми длинными волосами, кукольным макияжем и в коротком платье с корсетом. Фанаты оценили старания молодой мамы. Не осталась в стороне и Валерия.

«Конфетка какая», — оставила комментарий под публикацией в Instagram певица.

Остальные подписчики засыпали Шульгину комментариями.

«Настоящая Барби! Очень красивая куколка! Милашка», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: