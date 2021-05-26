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«Конфетка какая»: Валерия расхвалила невестку в образе Барби

Лиана Шульгина устроила тематическую фотосессию.

«Конфетка какая»: Валерия расхвалила невестку в образе Барби
Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa

В первый день этого года младший сын Валерии – Арсений и его жена Лиана впервые стали родителями. Девочку назвали необычным именем Селин. Несмотря на заботы о малышке, супруги находят время и для себя. Так, недавно они вдвоем провели несколько дней на курорте. Теперь же Лиана решила устроить тематическую фотосессию. На кадрах она появилась в образе Барби – с блондинистыми длинными волосами, кукольным макияжем и в коротком платье с корсетом. Фанаты оценили старания молодой мамы. Не осталась в стороне и Валерия.

Лиана Шульгина
Instagram Лианы Шульгиной. Скриншот: instagram.com/lianashulginaa

«Конфетка какая», — оставила комментарий под публикацией в Instagram певица.

Остальные подписчики засыпали Шульгину комментариями.

«Настоящая Барби! Очень красивая куколка! Милашка», — писали пользователи Сети.

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