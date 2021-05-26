«Хочет миллион рублей»: адвокат Егора Крида рассказал, за что на певца подали в суд

25 мая состоялось предварительное заседание по делу о нарушении авторских прав. Артиста хотят привлечь к отвественности за использование песни «Владимир Путин — молодец!» для видео в «ТикТоке».

Егор Крид является популярным исполнителем. В свое время он решил уйти из лейбла Black Star и стать самостоятельным артистом. Не раз певцу приходилось отвечать на судебные иски. Многие помнят, как он устроил концерт с Тимати на крыше внедорожника. Из-за этого было заблокировано дорожное движение. А теперь артисту приходится отвечать за то, что он снял видео для «Тик-Тока», где была использована песня «Владимир Путин — молодец!».

25 мая состоялось предварительное заседание по делу о нарушении авторских прав. С Егором Кридом судится Олег Лихачев, который уверяет, что певец использовал его авторскую фразу в своем треке. Адвокат Егора Владислав Подшибякин рассказал порталу Teleprogramma.pro, как прошло заседание и что требует автор.

«Некий Олег Лихачев подал иск в суд на Егора Крида за нарушение авторских прав путем неправомерного использования его песни „Владимир Путин молодец“ на платформе „ТикТока“. Там размещено, как Егор Крид совершает какие-то действия, танцует на фоне музыки „Владимир Путин — Молодец!“ плюс идет наслоение музыки Моргенштерна. Аудиозапись с песней „Владимир Путин — Молодец!“ и треком Моргенштерна разместил один из пользователей „ТикТока“ на своей странице, то есть создал этот контент. Лихачев полагает, что Крид, использовавший этот контент, размещенный неизвестным лицом, нарушил его авторские права. Откровенно говоря, чушь собачья. Они в суд представили как доказательства запись с „ТикТока“ с Кридом. Причем эта запись не соответствует оригиналу. По сути, они сфальсифицировали доказательства для суда. Белые линии закрыли ссылку на автора этого произведения и лица, разместившего его на платформе. Суде теперь будет разбираться, как так получилось. Также будет отправлен запрос в ТикТок и привлекут его отдельным лицом», — пояснил юрист.

Как оказалось, требования у Лихачева достаточно стандартные. По слов Владислава, мужчина не сильно известен, поэтому, скорее всего, просто ищет славы. Адвокат подчеркнул, что это первый случай, когда на артиста подали в суд в таком ключе из-за видео, размещенного в «ТикТоке».

«Он хочет миллион рублей, официальных извинений и прочего. Он пытается просто пропиариться, хайпануть на этой ситуации», — высказался Подшибякин.

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