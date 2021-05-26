«Так коротко»: Пригожин запечатлел Валерию в соблазнительном платье и ботфортах

Накануне Валерия и Иосиф Пригожин отметились на юбилее Кристины Орбакайте, который певица отметила в Москве. А уже через несколько часов супруги оказались в Сочи. Продюсер запечатлел артистку в гримерной, где она позировала в искрящемся мини-платье из серебристых пайеток и ботфортах на устойчивом каблуке. Кадрами он поделился в своем Instagram.

«Так коротко мы еще в Сочи не залетали», — подписал кадры Пригожин.

Фанаты оценили образ артистки.

«Самая красивая! Огонь! Хороша!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Валерия отметила свое 53-летие. А в первый день этого года впервые стала бабушкой. Внучку ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана.

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