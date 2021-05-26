«Можете меня поздравить»: Устинья Малинина позировала в многоярусном гипюровом платье

Устинья Малинина решила пойти по стопам своего звездного папы. Девушка учится в Королевском колледже музыки в Лондоне. А недавно она открыла свою онлайн-школу, где обучает всех желающих пению. Теперь же Устинья поделилась в своем Instagram еще одной новостью – она сдала сложный экзамен и официально перешла на второй курс.

«Все прошло хорошо! Можете меня поздравить! Я официально перехожу на второй курс», — написала Малинина.

Устинья позировала в многоярусном платье из гипюра цвета неба. Образ дополнила золотым браслетом и крупными серьгами.

Фанаты поздравили девушку.

«Умница! Успехов в дальнейшем обучении! Поздравляю!» — писали пользователи Сети.

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