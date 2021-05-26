Утро после вечеринки: Галкин показал вид на цветущий сад с балкона замка перед дневным сном

Максим Галкин регулярно ездит на гастроли, снимается в разных проектах и ведет собственные передачи. При этом артист всегда успевает уделить время детям: семилетним Лизе и Гарри. Часто он ухаживает за своим садом, где растет много разных видом растений. 25 мая юморист вместе с женой Аллой Пугачевой вышел в свет. Они посетили вечеринку Кристины Орбакайте, которая решила с размахом отметить свой юбилей.

Примадонна в пышном платье с цветочным узором не только произнесла речь для именинницы, но и веселилась весь вечер. Она танцевала с мужем и общалась с гостями. 72-летняя певица даже показала мастер-класс на танцполе. Не отставал от нее и Максим. Не удивительно, что на следующее утро проснулся юморист уже ближе к двенадцати. Он вышел на балкон и заснял цветущий сад, который был озарен лучами солнца. Муж Пугачевой наложил на ролик музыку и дал понять, что готов еще отдохнуть после бурного вечера.

«Идеальное видео для дневного сна», — написал он.

Поклонники восхитились красотой цветущих рододендронов и сирени. Многие также оценили архитектура замка. «Как залипательно», «Шикарный вид!», «Какая красота!!! Идеально для отдыха», «Как из фильма Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», «Какая красота», «Музыка прекрасна! А сиренька под сосенкой — просто умиляет! Жаль запах не передается», «Максим, в вашем доме можно сказки снимать», — прокомментировали пост подписчики.

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