«Виктор Яковлевич, остановитесь!»: Шаляпин призвал Дробыша вернуться к музыке

Известный продюсер Виктор Дробыш дал большое интервью, в котором высказался о многих известных артистах, в том числе Ольге Бузовой, Моргенштерне, Настасьи Самбурской и Прохоре Шаляпине. О последнем композитор говорил довольно нелицеприятные вещи. Он предположил, что у 37-летнего певца начинает развиваться психическое заболевание на фоне постоянной погони за местом в шоу-бизнесе.

«Я совершил большую ошибку. Фильм «Мумия» смотрели? Как они вскрыли гробницу, а оттуда эта ср… вылетела. Вот то же и я сделал. Еще и придумал имя этому Шаляпину… — посетовал Дробыш на YouTube-канале Fametime TV. — С Прошей я говорил так: «Уходи, пожалуйста, чтобы близко тебя не было здесь. Я здесь музыкой занимаюсь, мне не нужны эти сплетни, скандалы, которые ты готов выдумать. Не хочешь музыкой заниматься — иди женись, ищи себе бабушек, дедушек, что хочешь делай, только ко мне не надо…» Так он говорит: «Я на вас в суд подам, что вы меня бросаете!» Я говорю: «А вот это попробуй».

В том же интервью Дробыш отметил, что 5-минутный разговор про Шаляпина равносилен для него попаданию впросак (хотя сам продюсер использовал другое слово).

Прочитав высказывания бывшего наставника, Прохор не стал молчать.

«Если вбить в поисковик имя Дробыша, то о его новых песнях и творчестве там ничего не пишут уже как лет десять… Он погряз в каких-то абсолютно дешевых склоках, выяснениях отношений, скандалах и критике всех подряд, лишь бы упоминали в СМИ, — прокомментировал Шаляпин Teleprogramma.pro. — Выглядит это, мягко говоря, недостойно продюсера и композитора, который позиционирует себя серьезным творческим человеком. Конечно, это проще чем писать новые хиты. В своем глазу не видите бревна, Виктор Яковлевич! Остановитесь! Вернитесь к музыке!»

Напомним, Шаляпин и Дробыш встретились в 2006 году на проекте «Фабрика звезд-6». После его окончания мэтр отечественного шоу-бизнеса стал продюсером молодого певца, но они очень быстро расстались. Этот творческий разрыв сопровождался скандалом и взаимными обвинениями.

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